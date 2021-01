La moglie del comico Battista: «Il Covid è terribile, una roba mai vista. Ho paura per mia figlia di 4 anni»

La moglie del comico Maurizio Battista, Alessandra Moretti, ha affidato alla sua pagina Instagram i suoi pensieri sul Covid, dopo il contagio che la vede tuttora in piena battaglia contro il virus, ricoverata in ospedale così come la figlia di 4 anni. Mentre la pandemia di coronavirus continua a imperversare in tutto il mondo, con centinaia di migliaia di nuovi casi ogni giorno, aumentano le testimonianze sui social, anche dai vip: testimonianze a volte drammatiche, certamente utili a non sottovalutare i rischi legati alla pandemia.

La Moretti già a fine dicembre aveva fatto sapere di essere positiva, così come il marito (asintomatico), con un post sui social: «Ho il Covid-19 con tutti i suoi sintomi, 40 di febbre… Una roba mai vista, sto una m***», le parole di Alessandra, che spiegava di essere stata sempre attenta e in casa («quando sono uscita non è servito a nulla proteggermi e stare attenta ai limiti del maniacale»), e parlava anche dei suoi timori per la figlia piccola Anna, poi ricoverata anche lei.

In un secondo post di 4 giorni fa, la Moretti spiegava proprio il dramma di non poter vedere la figlioletta: «Io in un ospedale, mia figlia in un altro, vi assicuro che salutarci sulla porta è stato uno strazio - si legge - Io da questa esperienza orribile uscirò per forza diversa, cambiata e con chiarissime le idee su chi avere nella mia vita e chi no. Non mi dimentico di chi ha sottovalutato e sottovaluta la cosa - conclude - quando sarà tutto finito voglio frequentare solo chi la pensa come me».

Ma la situazione, negli ultimi giorni, non accenna a migliorare e la moglie di Battista non sta ancora bene: parole forti quanto sincere, di una donna giovane ma messa in ginocchio da questo maledetto virus. «Pensi di stare meglio e invece sto mostro ti lavora ai fianchi - scrive in un ultimo post ieri - La polmonite purtroppo è diventata interstiziale e bilaterale. Proseguo le terapie e che Dio me la mandi buona. Volevo ricordarvi che ho 33 anni, nessuna patologia pregressa, scoppio di salute eppure me sta a fa un culo così».

