Marica Pellegrinelli già in crisi con Charley Vezza? Il mistero di San Valentino

MILANO - Sembra essere scoppiata la crisi fra Marica Pellegrinelli e Charley Vezza. L’ex moglie di Eros Ramazzotti, fotografato con la nuova compagna, si è fidanzata con l’imprenditore sul finire della scorsa estate ma da già da ottobre si parla di qualche problema nella coppia.

Da tempo infatti i due non vengono sopresi insieme e hanno trascorso il giorno di San Valentino separati. Charley, sorpresa da “Chi”, di notte ha preso la sua auto e, invece di dirigersi a casa della Pellegrinelli, ha preferito andare nella tenuta di famiglia nella Langhe.

Marica invece è rimasta a Milano, dove si è consolata con i dolcetti che le ha regalato lo chef Carlo Cracco. Una coincidenza o forse, come fanno intendere i beninformati, i segnali di una crisi ormai in atto.



