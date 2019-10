Marica Pellegrinelli, ecco la mini luna di miele col fidanzato Charley a Ibiza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una piccola fuga d’amore per Marica Pellegrinelli . La modella ha messo fine al suo lungo matrimonio con Eros Ramazzotti, da cui sono nati i figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, si è fidanzata con l’imprenditore, con cui ha trascorso un romantico weekend.è atterrata a Ibiza, dove un taxi l’ha accompagnata a casa della sua dolce metà. Il fine settimana d’amore, come testimoniano gli scatti pubblicati da “Chi”, è trascorso fra romantici giri in barca, baci appassionati, risate, e passeggiate assieme agli amici.La "fuga" sull'isola cancella orami l’ipotetico riavvicinamento fra la modella e l’ex, come assicuravano fino a poco tempo fa gli esperti di gossip. I due invece hanno avviato le pratiche per un divorzio consensuale, perché il cantante intenderebbe chiudere la relazione mantenendo buoni rapporti.è figlio di, imprenditrice e collezionista d'arte di origine cuneese, titolare di un’azienda che si occupa di gelatine industriali oltre che di uno dei marchi storici del design industriale, la Gufram, di cui si occupa proprio lui.