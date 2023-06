Rocco Siffredi, il figlio Lorenzo Tano snobba i film porno del papà: «Non li guardo». Poi, su Maria Sofia Federico: «Sono sincero...»

Leonardo Tano, figlio di Rocco Siffredi ha dichiarato di avere un ruolo nell'accademia pornografica del papà, ma che non ha mai guardato i suoi film. In una diretta su Twitch di GrenBaud, il 23enne ha spiegato in che modo collabora col padre e, in merito alle polemiche suscitate in questi giorni circa la partecipazione alla Siffredi Academy di Maria Sofia Federico, ex partecipante della trasmissione Il Collegio, l'atleta ha risposto così.

Leonardo Tano, chi è il figlio di Rocco Siffredi

Nato a Roma, Leonardo Tanto è cresciuto a Budapest. Lì ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica e oggi frequenta il Politecnico di Milano. La sua vita, però, si concentra anche sull'atletica, nella quale ha ottenuto il suo primo primato personale nei 60 ostacoli indoor, arrivando 48esimo a livello europeo.

Durante la diretta di GrenBaud ha dichiarato: «Sono venuto in Italia esclusivamente per studiare. Pensavo di allenarmi due o tre volte la settimana, invece adesso mi alleno sei volte a settimana, per quattro ore al giorno. Ho deciso di far diventare l’atletica la mia priorità - e continua-. Mi sono sempre sentito più italiano. Quando ho corso, due anni fa, agli Europei Under 23, avevo il cuore in gola nel vedere la squadra italiana. Qui ho trovato un approccio molto diverso e i risultati che ho fatto a inizio stagione mi fanno sognare in grande».

Leonardo Tano e la Siffredi Academy

«Qua ho un ruolo fondamentale, riprendo il backstage, faccio foto - ha dichiarato Leonardo rispondendo alle domande del musicista -.

Alla domanda, se guardasse i film del papà, ha risposto: «Guardo ogni tanto dei porno, mi è capitato di vedere le copertine dei suoi video... Ma non li guardo».

Poi GrenBaud gli ha chiesto cosa pensasse di Maria Sofia Federico, attualmente coinvolta in una serie di polemiche per la sua partecipazione alla Siffredi Academy, che il figlio di Rocco Siffredi ha commentato così: «Sono sincero, non la conoscevo prima che venisse qua, non seguo troppo il mondo dei social».