Mara Venier, dura risposta al commento di una hater: «Fatti i ca**i tuoi». Cosa è successo

Duro botta e risposta su Instagram fra Mara Venier e una hater. La conduttrice televisiva ha pubblicato una romantica foto con il marito Nicola Carraro, corredata dalla didascalia «Noi». Uno scatto molto tenero, rovinato dal commento di una hater che ha scritto: «Ma se sei tanto innamorata e felice perché non smetti di fare Domenica In e non passi l'inverno con lui? È ora che ti ritiri».

La dura risposta di Mara Venier

Un commento che, a giudicare dai toni, ha fatto andare su tutte le furie Mara Venier che ha così replicato: «Senti fatina cara, perché non ti fai i ca**i tuoi? Fata turchina de sto ca**o».

Una risposta molto forte, da cui però traspare tutta la voglia della conduttrice di continuare a lavorare in tv, nonostante i rumors di un suo addio si ripresentino ciclicamente.

Le vacanze

Mara Venier, nello scatto incriminato, si è localizzata a Marina di Pietrasanta, in Versilia, dove ha trascorso le vacanze prima di riprendere gli impegni televisivi. Ad agosto, sempre insieme all'inseparabile Nicola Carraro, la padrona di casa di Domenica In aveva fatto un viaggio a Santo Domigo, dove ha avuto anche l'opportunità di salutare l'amico Jovanotti, reduce da un brutto incidente in bici.