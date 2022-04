Mara Venier, il marito le fa una sorpresa dopo Domenica In: inconveniente con le chiavi di casa, la reazione

Una Pasqua complicata per Mara Venier, costretta ad andare in onda a Domenica In afona. Al ritorno a casa però trova la sorpresa del marito Nicola Carraro, che nel frattempo era tornato a casa a sua insaputa. «Valeva la pena fare il giro del mondo pur di vederti», il commento dell'uomo che ha filmato la moglie mentre entrava in casa dopo la diretta. Piccolo inconveniente: Carraro aveva lasciato le chiavi attaccate alla porta.

Carraro ha lasciato Forte Dei Marmi ed è partito per la Roma per trascorrere qualche ora insieme alla moglie nel giorno di Pasqua. La conduttrice ha portato a termine una nuova puntata di Domenica In nonostante si fosse svegliata senza voce, come ha raccontato nelle sue storie Instagram. Dopo la diretta è tornata a casa e ha trovato il marito.



«Dopo aver capito che mia moglie non sarebbe mai potuta arrivare, sono ripartito Forte Dei Marmi-Roma ed eccomi qua giusto in tempo per la poesia pasquale», ha scritto Carraro a corredo del video che mostra l'ingresso della moglie. La sorpresa è stata anche nel trovare le chiavi lasciate appese alla porta fuori casa. Per sdrammatizzare il marito le ha chiesto anche la famosa poesia pasquale in dialetto veneto.

