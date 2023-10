Da Francesca Fagnani a Alessia Marcuzzi e Elena Santarelli: tutte pazze per i maglioni oversize

L'inverno non è ancora ufficialmente arrivato (almeno stando a guardare le temperature) ma le star, alla ricerca delle ultime tendenze, non vogliono farsi trovare impreparate. E così tante celebrità sono accorse l'altra sera a Roma alla pasticceria dello chef Federico Prodon, ai Parioli, per scoprire la nuova collezione invernale di TagliaCTagliaE, la linea di maglioni in cachemere e pura lana di Eleonora Tersigni e Claudia Scutti: la prima, regina dei costumi cimentata in questa nuova avventura invernale, la seconda, personal stylist di molte vip come Alessia Marcuzzi.

Le tendenze vip

Proprio la conduttrice di Boomerissima ha voluto fare un salto tra gli stand dei morbidi maglioni proposti come must have di questo inverno. I colori sono soft, dal verde al nocciola, passando per il marrone. I filati sono naturali: lana e cashmere.

La collezione

Maglioni morbidi, oversize, accoglienti e da indossare tutti i giorni. Perfetti anche per Elena Santarelli, anche lei presente all'evento, e per la conduttrice di Belve, Francesca Fagnani, che ha scelto i toni del marrone. Ma tra gli scaffali sono state avvistate anche l'attrice Claudia Foglietta e la conduttrice Rai, Greta Mauro.

La collezione che parte dal bianco e nero, spazia anche tra i colori dell'autunno: verde, arancio, mattone. Novità di quest'anno: il ciliegia. Parola d'ordine: comodità. I maglioni over sono pensati per essere indossati in qualsiasi momento della giornata, con un paio di pantaloni e delle ballerine in pelle, con jeans e stivaletti, con maxigonne. Due le misure: taglia C, come claudia, pensata per le donne più curvy e taglia E, come Eleonora, per le figure più esili.