Luisa Corna si sposa, matrimonio il 9 settembre: chi è il fidanzato Stefano Giovino e tutti i dettagli delle nozze

Luisa Corna sposa. Dopo il lungo rinvio per Covid, la cantante e conduttrice convolerà a nozze il prossimo 9 settembre. Sposerà Stefano Giovino, ufficiale dei carabinieri a cui da tempo è legata.

Luisa Corna si sposa

Il matrimonio sarà celebrato a Palazzolo sull'Oglio, in provincia di Brescia, con celebrazioni in programma alla "Madonnina", il santuario della Madonna di Lourdes. L'ufficialità della data è riportata dal Giornale di Brescia.

L'amore con Stefano

Luisa Corna si sposerà per la prima volta.

Legata sentimentalmente negli anni 90 con l'ex calciatore dell'Inter e commentatore televisivo Aldo Serena, la cantante ha avuto una relazione con Alex Britti. Poi l'incontro con Giovino e la lunga storia che va avanti da anni. «È un ufficiale dei carabinieri – aveva raccontato in un'intervista nel 2016 – è più giovane di me di 15 anni. Ci siamo guardati per la prima volta durante una manifestazione ed è stato colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita».

Chi è lo sposo

Giovino è stato comandante della Compagnia di Chiari dall’agosto 2014 al settembre 2018. Poi si è trasferito a Brindisi e poi a Livorno, dove comanda il reparto Supporti del Reggimento Carabinieri paracadutisti Tuscania. Il matrimonio era già in programma da tempo, ma la celebrazione è slittata negli anni per le conseguenze e le limitazioni per la pandemia di Covid. A breve il fatidico sì.