Di Maio, nuova fidanzata? Mini vacanza e relax in Sicilia con la bella Giovanna

Nonostante non ci siano ancora foto dei due in compagnia, i più informati sembrano essere certi della loro relazione. Sarà Giovanna la nuova first lady?

, leader del Movimento Cinque Stelle, alle prese con le strategie post elezione, si è ritagliato un po' di relax e una breve vacanza a Marsala in Sicilia. Lo ha fatto in compagnia di una bellissima ragazza: si tratta di, bionda, avvocato, pentastellata e vice-presidente del consiglio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani, a guida pentastellata.I due, che si erano già incontrati alla fine del 2017 durante un'altra visita in Sicilia, hanno fatto una passeggiata prima alle Saline e poi sull'isola di Mothia, una delle perle della zona ovest della Sicilia.