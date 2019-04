Di Maio, vacanza da sub in Sardegna con la fidanzata Virginia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pasqua di vacanza, per il vicepremier. Che è volato incon la compagnaper conoscere la famiglia di lei e per regalarsi anche un'immersione nei fondali sardi con tanto di muta da sub e bombole per l'ossigeno. «Buona Pasqua a tutti, state con le persone che vi fanno stare bene e fatele stare bene a vostra volta. Un saluto dagli splendidi fondali della Sardegna! Carica altri commenti», ha scritto il ministro dello Sviluppo economico.