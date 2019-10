Lory del Santo vuole diventare mamma a 61 anni: «Una figlia col mio fidanzato Marco Cucolo»

Un sogno che Lory Del Santo vorrebbe realizzare, quello di avere un figlio col giovane fidanzato Marco Cucolo, con cui è legata da oltre 7 anni. La showgirl oggi opinionista tv, già mamma di Devin, desidererebbe avere una femminuccia.

Lory, 61 anni, ha sempre voluto una figlia femmina: “Perché è sempre stato il mio sogno. Quando sono rimasta incinta del mio primo figlio, Conor – ha raccontato a “Nuovo” - speravo che fosse una femminuccia perché avrei voluto darle il mio nome. Ho avuto tre figli maschi (Conor e Loren sono venuti a mancare) ne sono stata felicissima; ma oggi, se potessi scegliere, vorrei riversare il mio amore di madre su una bambina perché le donne sono differenti dagli uomini e io vorrei occuparmi di un universo diverso. Il pensiero di avere una figlia mi riempie di dolcezza e mi fa venire la voglia di fare qualcosa per qualcun altro”.

Pensano all’affido ("Mi sento perfettamente in forma, che non ho particolari problemi e che fortunatamente non so cosa siano le medicine, visto che non prendo nemmeno una pillola. E poi il progetto dell'affido lo porterò avanti con il mio compagno Marco CucoIo, che è ben più giovane di me. L'età è una maturazione interiore e non un fatto anagrafico. Si può essere buoni genitori a qualsiasi età sono convinta che lui sarebbe un bravissimo padre”) e a breve inizieranno le pratiche burocratiche: “Ci sono tanti bambini in attesa di un abbraccio… Dal punto di vista burocratico ne sappiamo ancora poco sulle procedure per l’affido: ma a breve conosceremo a muovere insieme i primi passi in quello che immagino sia un percorso lungo”.

