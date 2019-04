Marijuana in tasca: â€‹segnalato come consumatore un uomo di 61 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un ultrasessantenne e una ragazzo poco più che maggiorenne. Non conosce età il consumo di stupefacenti, così nel weekend di Pasqua i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntori di droghe due persone, sorprese con dosi detenute per uso personale. Il primo è un falconarese di 19 anni che poco dopo mezzogiorno di sabato è stato fermato dai carabinieri di Chiaravalle mentre guidava una Volkswagen Golf. Il ragazzo è stato perquisito e addosso aveva 0,28 grammi di hashish, sostanza sequestrata dai carabinieri, che gli hanno anche trattenuto la patente di guida in attesa dei risultati degli accertamenti tossicologici. Maneggiava invece una mistura di tabacco e marijuana, usata per confezionare sigarette artigianali, un 61enne di Montecarotto controllato dai carabinieri della locale stazione verso le ore 23 di sabato. Aveva 12 grammi di quel mix di sostanze, che gli sono stati sequestrati, e anch’egli è stato segnalato al Prefetto come consumatore di stupefacenti.