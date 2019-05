Lorella Boccia e Niccolò Presta, dettagli delle nozze: abiti, fedi e location segreta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’estate sarà inaugurata da un grande evento che vedrà protagonista una giovane coppia molto chiacchierata dello show business, il matrimonio tra la conduttriceed il producer e agenteLa data già fissata da tempo sarà quella digiorno in cui Boccia e Presta Jr. diranno il loro “Si” davanti all’altare della Chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore della capitale.Fervono i preparativi della cerimonia e del party blindato che vedrà la presenza di familiari, amici, personaggi noti e persone care alla coppia. Un occhio attento avranno le decorazioni floreali, mentre gli ospiti saranno accolti per l’aperitivo e la cena in un misterioso casale antico alle porte di Roma.Grande attesa per l’abito della Sposa che per la speciale occasione ha scelto la griffe ‘Blumarine’ di Anna Molinari; Lorella Boccia come dichiarato di recente alle pagine del ‘Corriere della sera’ nonostante i numerosi impegni con le registrazioni della conduzione del Day Time di ‘Amici’ su Real Time è riuscita a non mancare alle numerose prove che hanno portato alla realizzazione di due looks pensati per esaltare la bellezza e la femminilità della conduttrice e ballerina in perfetto stile ‘Blumarine’. Il primo abito sarà dedicato alla cerimonia in chiesa e l’altro per il taglio della torta. I rumors vogliono la Boccia una Sposa moderna e sensuale, altri ancora pensano ad un colpo di scena. Curiosità anche sul secondo abito che a descrizione degli addetti dei lavori sarà un abito da favola e completamente inaspettato.Curiosità non da meno per Presta Jr. che ha scelto di affidarsi all’amico stilista Robert Cavalli; lo Sposo forse per indole professionale è molto attento ai giovani talenti e l’occasione è stata giusta per affidarsi alla genialità del noto Cavalli Jr. che con il suo brand ‘TripleRRR’ sta conquistando l’Europa, Asia e non solo grazie al suo raffinato estro. Nessun riferimento o notizia riguardo ad un’eventuale cambio d’abito per Presta Jr.A chiudere la cornice romantica la coppia ha scelto le fedi ‘NOI2’ in oro giallo del noto brand ‘Damiani’ che per l’occasione seguirà anche la Sposa fornendole dei preziosi gioielli a corredo degli abiti.