Lorella Boccia a Sanremo 2020?: «Lo guarderò in tv, devo ancora fare gavetta»

Con l’avvicinarsi della del Festival di Sanremo 2020 arrivano anche le indiscrezioni sui possibili protagonisti della kermesse canora della Città dei Fiori, che non vedrà la partecipazione di Lorella Boccia. La ballerina e conduttrice infatti, nonostante le numerose voci a riguardo, non sarà nel programma.

Per lei si è parlato del ruolo di villetta a fianco di Amadeus, ma sembra proprio che Lorella, da poco moglie di Niccolò Presta, figlio dell’agente tv Lucio, voglia aspettare per calcare palchi così importanti: “Lorella Boccia non sarà al Festival di Sanremo 2020 in qualità di valletta:«“Smentisco i gossip – ha spiegato in un’intervista a “Tv, sorrisi e canzoni” - Sanremo lo guarderò in tv, anche se il Festival resta il sogno di tutti i conduttori. Io devo ancora fare gavetta. Poi si vedrà. Come si dice a Napoli: “Stamm’ tutt’ sott’o cielo”…».

La boccia infatti, già impegnata nella scuola di “Amici” di Maria De Filippi, il 19 dicembre sarà di nuovo al timone della nuova edizione del programma “Rivelo”, sul canale “Real Time”, in cui raccoglie le confidenze dei personaggi famosi e si prepara ad ospitare nelle primi appuntamenti Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen.

