Lorella Boccia supersexy al mare, la bellerina pubblica due foto e fa il pieno di like

Lorella Boccia supersexy al mare. Ultimi momenti di relax per la ballerina e conduttrice televisiva, prima di riprendere gli impegni della nuova stagione, insieme al marito, Niccolò Presta.

È proprio il figlio di Lucio Presta a immortalare la moglie in due foto pubblicate su Instagram: in una viene messo in mostra il lato A, in un'altra il lato B. Davvero difficile decidere quale delle due foto di Lorella Boccia sia più ammaliante...E comunque le foto vengono apprezzate dai fan che riempiono di like la bella showgirl

