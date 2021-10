Lorella Boccia, le prime parole dopo il parto: «Travaglio abbastanza lungo ma gioia grande grande»

Ancora emozionata, tanta gioia. Lorella Boccia torna sul social dopo il parto. Mercoledì 20 ottobre ha dato alla luce la sua prima figlia, Luce Althea, per la felicità del marito, Niccolò Presta. La ballerina e conduttrice 29enne pronuncia le sue prime parole, si rivolge ai fan che l’hanno inondata con messaggi di auguri. Nelle sue IG Stories rivela: "Ho avuto un travaglio piuttosto lungo”.

“Ciao a tutti, scusate il ritardo, ma, come potete immaginare, è stata una giornata molto intensa. Noi stiamo bene, è stato un travaglio abbastanza lungo, ma è andato tutto bene. Grazie per i messaggi, sia in privato che su Instagram”, sottolinea la Boccia, che si fa vedere nella sua stanza in clinica. In sottofondo si sente la bimba che fa i suoi versetti da neonata.

