Kim Kardashian, che stangata: maximulta da un milione di dollari. Colpa di un post su Instagram

di dollari alla Securities and Exchange Commission, l'organo di controllo del mercato finanziario americano, che ha ravvisato una condotta illecita da parte della ricca ereditiera. Kardashian, infatti, non avrebbe dichiarato quanto ha incassato per un post Instagram in cui pubblicizzava un'azienda di criptovalute.

L'accusa a Kim

Secondo la Consob americana, la star dei reality ha violato le leggi federali per aver omesso di denunciare il pagamento, a suo credito, di 250 mila dollari, ricevuti da un'azienda che si occupa di moneta virtuale. Nel post in questione, Kim Kardashian ha scritto l'hashtag "#ad", includendo un collegamento al sito specifico che fornisce le informazioni agli utenti per acquisate criptovalute.

Patrimonio miliardario

Sarà comunque poca cosa la multa di un milone per la ricca ereditiera, che ha un patrimonio stimato di 2,8 miliardi di dollari, ma che in seguito alla sanzione ha accettato di non promuovere il settore delle crypto currency per i prossimi tre anni e di essere disponibile a collaborare con l'indagine in corso.