Kim Kardashian (quasi) come Ronaldo: 200 milioni di follower. E la star celebra con un décolleté generoso

Kim Kardashian raggiunge quota 200 milioni di seguaci su Instagram. Prima di lei solo il calciatore Cristiano Ronaldo: due star nei rispettivi settori.

Kim, da poco orfana del reality di famiglia che ha reso celebre lei più di tutti gli altri componenti - "KUWTK/Keep up with the Kardashian" (in Italia "Al passo con i Kardashian"), le cui riprese sono terminate l'11 gennaio 2021 - si è dunque subito consolata ed ha celebrato il traguardo social regalando ai fan una immagine insolitamente sobria: trucco nature, décolleté generoso ma non generosissimo, capello fluente ma non acconciato, due dita a V di vittoria e le labbra atteggiate ad un casto bacio.

La prima a congratularsi con lei è stata la sorella Khloe: la famiglia ha già firmato un contratto pluriennale con Disney per produrre un nuovo formato tv (i cui contenuti non sono ancora noti) che verrà trasmesso a fine 2021, al termine della messa in onda dell'ultima stagione di KUWTK, in esclusiva sulla piattaforma streaming HULU per gli Stati Uniti e sulle piattaforme Disney nel resto del mondo.

Al momento, quindi, l'unica nube nel roseo orizzonte di Kim è Cristiano: Ronaldo ha già tagliato il traguardo dei 255 milioni di follower. Riuscirà la nostra Kim ...

