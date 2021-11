Kate Middleton, si tinge di verde: l'abito riciclato conquista tutti

Kate Middleton ha dimostrato a tutti che anche i reali indossano in più di un'occasione lo stesso vestito. Tornare ad indossare lo stesso vestito, quello fidato, nel quale ci si sente più a nostro agio, non è solo un'usanza della gente comune. La duchessa di Cambridge, infatti, ha indossato nuovamente un vestito con la quale era già apparsa per la prima volta due anni fa.

La duchessa è stata ritratta con l'abito verde smeraldo, realizzato dalla designer Jenny Packham, mentre è arrivata alla Royal Variety Performance alla Royal Albert Hall di Londra giovedì sera.

Dando il benvenuto al Duca e alla Duchessa di Cambridge alla 94a mostra annuale, il presentatore Alan Carr ha detto a Kate: «Sei assolutamente stupenda». Poi rivolgendosi al duca ha aggiunto: «Signore, sono sicuro che non sa chi sia, ma non ci sto provando con sua moglie».

