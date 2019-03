Kate Middleton non pettina i capelli alla figlia Charlotte: ecco perché

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una notizia molto curiosa per tutti i fan della famiglia reale britannica:, moglie dele duchessa di Cambridge, non pettina mai idellaLa secondogenita di, a differenza di tante bambine della sua età, non si lascia aggiustare i capelli dalla madre. A 'gestire' le acconciature della bimba, infatti, ci pensano altre persone. In primis la 'tata' spagnola,, ma non solo, come riporta anche Amica , detta 'Lottie', quando i genitori sono fuori passa le giornate con la 'tata'. Quandosono in casa, però, a sorpresa non è la mamma a pettinare la bimba. Ad occuparsene, infatti, è proprio il, come ammesso dallo stesso duca di Cambridge. Le dichiarazioni di William, d'altronde, hanno fatto impazzire i sudditi: «Sì, sono io a pettinare Charlotte. O almeno, a provarci. Fare la coda di cavallo è un incubo: è difficilissimo e mia figlia preferisce avere i capelli sciolti. Tra l'altro, non ho abbastanza capelli per allenarmi con i miei...».