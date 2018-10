Justine Mattera: «In crisi con mio marito: colpa di una foto di nudo»

Justine Mattera, ospite oggi a Vieni da Me su Rai1, ha raccontato le motivazioni della crisi che sta attraversando con il marito Fabrizio Cassata.



“Nelle foto che pubblico sui social non si vede mai niente, ma fanno molto discutere” ha esordito la showgirl. Commentando con Caterina Balivo un’immagine del suo matrimonio ha poi continuato: “Ho pubblicato una mia foto di nudo su Instagram che l’ha molto offeso. Mi scuso pubblicamente con lui, per me era una bella foto ma ha fatto molto parlare. I suoi amici più cari l’hanno convinto che se io avevo fatto quel tipo di foto, significava che ero andata a letto con il fotografo. Mio marito è una persona molto schiva, riservata. Quando la gente cercava il suo nome su Google, appariva la mia foto senza veli”.

“E’ una ferita aperta. Siamo in crisi per colpa di quello scatto. Un attimo può mettere in questione tutta una vita insieme, la nostra famiglia con due bambini” ha detto commossa la Mattera.

