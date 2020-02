Jennifer Lopez, il sexy bikini a 50 anni fa discutere i fan: «Ma come fai...»

Jennifer Lopez, il sexy bikini a 50 anni fa impazzire e discutere i fan: «Ma come fai...». La cantante e attrice americana, oggi 50enne, resta in piena forma e esibisce su Instagram un bikini da paura, capace di far invidia a colleghe ben più giovani. JLo ha pubblicato sul social un nuovo selfie in cui appare in bikini bianco, facendo letteralmente esplodere di like e commenti il suo account social. Condividendo una foto che la ritrae all’interno di una casa con un due pezzi bianco di classe, lei ha scritto: “Rilassata e ricaricata”.





JLo ha infatti 50 anni, ma la sua forma fisica è davvero strepitosa: allenamento quotidiano, ferrea dieta, o forse più probabilmente saranno degli ottimi geni, fatto sta che la diva fa veramente invidia a tutti. Molti follower hanno chiesto alla bella Jennifer come faccia a mantenere una simile forma fisica nonostante il passare del tempo. ha infatti 50 anni, ma la sua forma fisica è davvero strepitosa: allenamento quotidiano, ferrea dieta, o forse più probabilmente saranno degli ottimi geni, fatto sta che la diva fa veramente invidia a tutti. Molti follower hanno chiesto alla bella Jennifer come faccia a mantenere una simile forma fisica nonostante il passare del tempo.

Di recente la bellissima Jennifer si è esibita al Super Bowl a Miami. Accanto a lei la collega Shakira. E la Lopez è stata raggiunta sul palco anche dalla figlia Emme, avuta 11 anni fa insieme al fratello gemello Max dal matrimonio con l’ex Marc Anthony.

Ultimo aggiornamento: 22:46

