Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e la rivelazione choc: «L'ex suora non ha mai avuto alcuna vocazione, il suo è un piano studiato»

Cristina Scuccia è pronta a partire per l'Honduras ma prima ancora di iniziare la sua avventura su L'Isola dei Famosi l'ex suora è stata già travolta da molte polemiche. Il semplice fatto che abbia scelto di partecipare a un reality non è piaciuto a molti credenti, ancor meno il fatto che abbia lanciato prima della partenza il suo ultimo singolo.

Il passato di suor Cristina

Ma se le polemiche sul web si rincorrono, spuntano anche delle ombre sul passato dell'ex suora vincitrice di The Voice. L'esperta di gossip, Deianira Marzano, riporta un direct in cui una persona originaria dello stesso paese della Scuccia avrebbe raccontato che il sogno di Cristina sarebbe stato sin da piccola di cantare ed entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Non riuscendo ad avere successo, avrebbe intenzionalmente scelto di farsi suora per poi reinventarsi come cantane.

Le voci di paese

In pratica, la fonte di Deianira spiega che quello di Cristina sarebbe stato tutto un piano ben studiato e che in realtà non aveva alcuna vocazione religiosa. Dopo l'opportunità avuta con il programma televisivo e la vittoria avrebbe lavorato per lanciarsi nel mondo dello spettacolo e di fatto, è quello che è accaduto, con tante interviste prima, un nuovo singolo e la partecipazione a un reality. Accuse pesanti per l'ex suora che però ancora non ha voluto replicare.