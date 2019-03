Irama, è finita con Giulia De Lellis: «Basta, mi pedinavano anche all'estero»

di Alessio Esposito

Adesso èha annunciato ufficialmente la fine della sua relazione consu Instagram. «La mia storia con Giulia si è conclusa tempo fa e di comune accordo - ha scritto il cantante in gara all'ultimo Festival di Sanremo - siamo in buoni rapporti e ci vogliamo bene, ma abbiamo capito che non possiamo proseguire insieme».Irama ci ha tenuto a comunicarlo ufficialmente per un motivo ben preciso: «Spero che questa comunicazione serva a far cessare i contini pettegolezzi e i pedinamenti che mi seguono fino all'estero». Il cantante è sembrato parecchio risentito per i gossip che lo hanno travolto nelle ultime settimane: «Questo non è il mio mondo. Se volete parlare di me, ascoltate le mie canzoni». Firmato Irama.