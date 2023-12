Ilary Blasi, spunta l'anello di fidanzamento con Bastian? Il weekend a Londra con Bastian e Isabel

Mentre i rumors parlano di una Noemi Bocchi desiderosa di dare un figlio a Totti (e a quanto pare sempre più insistente), dall'altra parte Ilary Blasi, reduce dall'uscita del suo doufilm "Unica", in vacanza a Londra con il suo Bastian e la figlia piccola Isabel sorprende i fan sfoggiando al dito un (nuovo?) solitario di brillanti.

Con Bastian una vacanza infinita

La coppia proprio qualche giorno fa ha festeggiato un anno d'amore a New York.

Con Bastian, la conduttrice vive in vacanza: dal Brasile alla Thailandia, quest'anno insieme lo hanno passato sugli aerei alla scoperta del mondo. E ora, a quanto pare, dopo aver superato anche la prova famiglia (e i figli di lei), Bastian potrebbe essere pronto al grande passo. Il diamante, che prima non c’era, sarebbe quindi un regalo di fidanzamento come si deve. Nelle prime fotografie, Ilary indossa i guanti neri perciò non si nota. Ma in quella in cui addenta un panino le mani sono libere e al dito, appunto, brilla il favoloso brillante.

Ilary Blasi ospite di Verissimo

Oggi pomeriggio Ilary sarà a Verissimo su Canale 5, finalmente intervistata dall’amica del cuore Silvia Toffanin e chissà mai cos’altro rivelerà. Ilary ha accusato il marito di averla tradita con Noemi Bocchi per molto tempo. Intanto, la nuova fidanzata ha rotto il silenzio con una storia su Instagram. «Non ho tempo per le cose che non valgono niente», ha scritto sul suo profilo Instagram (riferendosi chiaramente a Ilary).

La replica di Totti

Dopo le dichiarazioni di Ilary, i media si sono scatenati e il semplice «Faccia e dica quello che vuole» dell'ex numero 10 della Roma non ha calmato le acque. La contesa è sempre agguerrita, il 4 dicembre ci sarà infatti la prima udienza della causa bis che dovrà stabilire la proprietà dei preziosi orologi svizzeri. Secondo Ilary sono regali per lei dell’ex marito, secondo Totti sono suoi e di nessun altro ed è pronto a dimostrarlo con fatture, garanzie e prove d’acquisto. Nessuno dei due è disposto a mollare di mezzo centimetro. Poi, il 24 gennaio 2024, sarà la volta della nuova udienza della causa di divorzio