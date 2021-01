Heather Parisi sbotta contro gli haters: «Sono senza parole». Ecco cosa le avevano detto

Heather Parisi sbotta contro gli haters. Dopo che qualche giorno fa la showgirl ha postato sui suoi profili social una foto dei suoi due figli gemelli di 10 anni, e qualcuno ha commentato chiamandola «mamma nonna», Heather - che domani compirà 61 anni - ne ha approfittato per rispondere per le rime, pubblicando un lungo post corredato da una foto che la ritrae mentre fa una 'linguaccia', evidentemente indirizzata agli hater.

«Dopo aver letto alcuni commenti al mio ultimo post che mi definiscono 'nonna mamma', rimango senza parole», esordisce Heather. «Ma davvero - prosegue - c'è ancora chi crede che a 60 anni una donna è vecchia? In un mondo come quello attuale in cui l'aspettativa di vita si è alzata così tanto, in cui si è costretti a dedicare la gioventù a costruire una carriera prima ancora che a costruire una famiglia, in cui la donna è ancora troppo spesso discriminata nel lavoro, c'è gente che considera la donna di 60 anni al capolinea della sua partecipazione attiva nella società e nella famiglia? A tutti questi, io dico che è esattamente l'opposto», sottolinea.

Poi assicura: «Sento dentro di me più energia, entusiasmo e ottimismo di quando avevo 30 anni. Sarà perché vivo l'Amore che ho sempre sognato, sarà perché ho finalmente la consapevolezza dei miei sentimenti, ma io mi sento giovane e viva come mai prima. E allora, alla faccia di tutti quelli che si ostinano a considerare le donne di 60 anni vecchie… Scusate, ma quando ci vuole, ci vuole!», esclama. Per concludere: «E adesso mi prendo qualche giorno di assenza per festeggiare l'anniversario della mia vecchiaia».

