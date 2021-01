Serena Enardu e Pago di nuovo insieme: «Abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento»

Serana Enardu e Pago sono tornati insieme. Dopo aver affrontato Temptation Island Vip e subito dopo il Grande Fratello vip Serena Enardo e Pago hanno deciso di riprovarci, per ora con un "percorso di riavvicinamento".

Serena Enardu, a cui hanno ultimamente incendiato di nuovo la macchina, ha confidato ai suo follower sul social il riavvicinamento al suo ex: “Da un po’ – ha confessato – con Pago abbiamo riiniziato ad avere un contatto. Anzi, abbiamo iniziato un nuovo percorso di riavvicinamento che non vogliamo etichettare in nessun modo, è quasi un vero e proprio esperimento su di noi. Abbiamo cercato di prendere da tutto quello che è successo il meglio, analizzando tutto nei dettagli, nelle cose importanti e non nelle cose effimere, che poi sono le più eclatanti. Abbiamo deciso di partire da lì per capire in quale modo si potrebbe salvare ed evolvere un rapporto che è fondamentale”.

Serena Enardu e Pago si erano lasciati durante il falò di confronto a “Temptation Island”. Il cantante è entrato al Grande Fratello vip e Serena l’ha seguito per riconquistarlo. Finito il reality (e dopo il lockdown da coronavirus) i due si sono di nuovo separati.

