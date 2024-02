Harry e re Carlo, la riunione segreta durata 45 minuti: cosa si sono detti papà e figlio

Il rapporto tra Harry e re Carlo sta affrontando un momento molto delicato perché dopo anni passati lontani, tra malcontenti e incomprensioni che i media hanno amplificato e reso muri invalicabili tra i due. Eppure, quando il re ha scoperto di avere il tumore, ha chiamato al telefono personalmente il figlio Harry in America per informarlo della malattia e lui ha preso il primo volo per tornare a Buckingham Palace.

Una volta arrivato nel palazzo del re d'inghilterra, papà e figlio si sono riuniti in una lunga chiacchierata da 45 minuti.

L' incontro tra papà e figlio

Harry e re Carlo si sono ritrovati dopo tanti anni passati separati a causa di alcune incomprensioni tra i due, dovuti anche ai diversi piani per il futuro che avevano in mente.

Papà e figlio si sono riuniti nella stanza del re per parlare degli ultimi 4 anni, da quando Harry e Meghan Markle dichiararono di volersi trasferire in America, rompendo i legami con le alte cariche della famiglia reale.

Ma cosa si sono detti i due? Secondo quanto ha riportato Hello, il re sarebbe stato molto contento dell'arrivo del figlio e vorrebbe cercare di trovare un punto d'incontro con lui, soprattutto alla luce degli scandali pubblicati sul libro Spare.