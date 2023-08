Harry e Meghan Markle, il nuovo video insieme sui social: sorrisi forzati e niente sguardi, la favola è finita?

Volevano allontanare le voci che li danno sull'orlo del divorzio, far vedere al mondo intero quanto sono innamorati. E invece il video che Harry e Meghan Markle hanno deciso di condividere pubblicamente dalla loro casa di Montecito, in California, non ha fatto altro che alimentare i dubbi sulla loro unione felice. Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno fatto la loro prima apparizione pubblica insieme dopo mesi, sperando di mettere a tacere le crescenti speculazioni sullo stato del loro matrimonio. Ma la sintonia che mostravano anni fa sembra essere finita.

Il video

I Sussex hanno pubblicato un video insieme per sostenere il Responsible Technology Youth Power Fund (RTYPF) che si occupa di sviluppare tecnologie etiche coinvolgendo i più giovani. Nel video, pubblicato da RTYPF, Harry e Meghan parlano al telefono con alcuni dei ragazzi che riceveranno fondi fino a due milioni di dollari per sviluppare progetti tecnologici che mirano a inclusione, benessere e giustizia sociale. Naturalmente gli esperti hanno analizzato a fondo il loro linguaggio del corpo. Risultato? Se si supponeva che questa dimostrazione di unione avrebbe smentito le voci, ha invece avuto l'effetto opposto.

Non si guardano mai

La coppia non si è mai guardata negli occhi. O meglio, Harry ci ha provato un paio di volte, ma Meghan ha tenuto gli occhi bassi senza mai ricambiare il suo sguardo, nemmeno una volta. Alcuni potrebbero pensare che erano concentrati su quello che stavano facendo. Non c'era spazio per smancerie, dato il contesto professionale e la serietà di alcuni argomenti toccati. Ma stiamo parlando di Harry e Meghan. Fin dal primo giorno, ogni loro apparizione pubblica è stata caratterizzata da uno spettacolo glutinoso di palese affetto. Si sono tenuti per mano, accarezzati, confortati. In ogni loro apparizione sembravano voler mostrare al mondo la loro gioia reciproca. E sia nell'intervista di Oprah che sul balcone di un palazzo, il loro contatto visivo è sempre stato invariabilmente intenso. Ma non questa volta.

«Sembra che Harry guardi Meghan un paio di volte mentre parla - ha spiegato al Mirror l'esperta di linguaggio del corpo Judi James - ma lei no, dov'è finito lo sguardo adorante su Harry? Non c'è alcun contatto tra loro e non vengono mai mostrati sguardi reciproci. A un certo punto, Meghan sta guardando in basso ascoltando la chiamata e i suoi occhi sembrano iniziare ad alzarsi, ma il suo sguardo si abbassa di nuovo prima di raggiungere gli occhi di Harry»

Distanza e imbarazzo

Si percepisce imbarazzo e distanza che non avevamo mai visto prima. Dopotutto, Harry e Meghan hanno costruito il loro marchio sull'amore; sull'essere la coppia eroica e amata che è fuggita dall'oppressione della ricchezza, del privilegio e della monarchia per costruire un nuovo mondo coraggioso costruito sulla stessa ricchezza, privilegio e monarchia da cui avevano attraversato un oceano per fuggire.

E se il corso del loro vero amore non scorresse liscio?

Gli ultimi mesi difficili

Secondo James "Ci sono piccoli segni di potenziale tensione". Come il sorriso un po' rigido di Meghan o il fatto che Harry a un certo punto si regga allo schienale del sedile con una mano. Eppure nulla esclude che i due si siano scambiati occhiate e gesti affettuosi, poi tagliati in fase di montaggio. Forse, dopo tutto, la loro crisi potrebbe essere solo l'ennesima invenzione dei tabloid. «Gli ultimi mesi sono stati difficili - ha fatto sapere di recente una fonte ad Us Weekly - Prima lo sfiorato incidente automobilistico dello scorso 16 maggio, il giorno della loro ultima uscita pubblica, poi la fine del contratto multimilionario con Spotify e infine la battuta d'arresto nella causa del principe contro i tabloid. Tutto questo, però, secondo la fonte li avrebbe solo rafforzati come coppia. "Sono un fronte unico", ha concluso, "per quanto li riguarda sono Harry e Meghan contro il mondo".

Il compleanno di Meghan

Domani, 4 agosto, è il 42esimo compleanno di Meghan e chissà cosa penserà mentre spegnerà le candeline in California. Forse esulterà per la sua uscita trionfante da un'istituzione britannica crudele e malvagia che l'ha costretta a indossare il beige, le ha negato la sua prima scelta di tiara e non amava gli abbracci. I matrimoni forti possono sopravvivere peggio, ma sta diventando chiaro che la pressione è alta per i Sussex, che hanno sperperato gran parte della loro iniziale benevolenza commerciale a Hollywood e in qualche modo sono riusciti a diminuire il proprio prestigio.