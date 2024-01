Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, feeling sempre più forte: «Smettila di toccarmi». Lui risponde così

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi sembrano avere stretto un buon rapporto d'amicizia all'interno della casa del Grande Fratello. I due gieffini, che sono entrati molto dopo rispetto all'inizio del programma, in questi giorni, continuerebbero a stuzzicarsi a vicenda con battutine piccanti o comunque provocanti, tanto che, anche Fiordaliso ha notato una certa vicinanza tra i due. I fan del programma farebbero già il tifo per loro sui social.

Il feeling tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi stanno facendo divertire davvero molto i fan del Grande Fratello. Infatti, i due concorrenti, per un motivo o per un altro, si ritrovano sempre nella stessa cerchia di persone, sempre nella stessa stanza oppure a cucinare insieme e una battuta tira l'altra.

Nelle scorse ore, ad esempio, Greta ha chiesto al Gf di mettere una delle sue canzoni preferite ed ecco che gli autori l'hanno accontentata. Quindi, la ragazza ha cominciato a ballare e Sergio ridendo, le ha detto: «La tigre della Malesia si è risvegliata», facendo riferimento al completino animalier indossato da Greta.

Poi, subito dopo, l'influencer era in cucina con Monia e Sergio scherzava con lei, finché non le ha tolto una briciola dal collo e quindi Greta, scherzosamente, ha detto: «Smettila di toccarmi» e lui, in romano, ha risposto: «Te piacerebbe».

Le reazioni social

I fan del Grande Fratello sono pazzi per Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: li trovano simpaticissimi e sperano che la loro amicizia si possa trasformare in qualcosa di più.

Archiviata definitivamente la storia con Mirko Brunetti, il cuore della gieffina è libero.