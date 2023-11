Greta Rossetti, ultimatum a Mirko Brunetti al GF: «La mia pazienza ha un limite. Voglio un uomo, non un ragazzino»

Nella casa del Grande Fratello, Mirko Brunetti e Angelica Baraldi stanno trascorrendo molto tempo insieme e sono sempre più vicini. Alcuni video che stanno circolando su TikTok mostrano sguardi e battutine tra i due gieffini. A tale proposito molti utenti di Instagram hanno informato Greta Rossetti su determinati atteggiamenti di Mirko nei confronti di Angelica. E proprio nelle ultime ore, l'ex tentatrice ha voluto fare chiarezza in merito al suo pensiero riguardo a questa situazione decretando un ultimatum. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

Greta Rossetti su Instagram

«Non so più cosa pensare, so solo che sono brava e buona - ha scritto Greta Rossetti nelle sue Instagram stories -.

Guardo e sto zitta ma la mia pazienza ha un limite. Una volta superato può venire chiunque a me non interessa più e sicuramente è qualche giorno che vedo comportamenti che non mi piacciono da parte sua. Non so cosa ha in testa e non capisco. Mi conosce e sa quanto alcune cose possano darmi fastidio ma non si sta preoccupando minimamente di questo. Quindi continuo a guardare ma una volta che per me il limite è superato non datemi della cattiva perché o si sta fumando il cervello o ha dei problemi».

L'ex tentatrice ha aggiunto: «Io voglio un uomo non un ragazzino di dodici anni che lì dentro non sa fare altro che flirtare con le ragazze fidanzate. Altrimenti devo pensare che il suo è un vizio: andare nei programmi e fare questo. E non iniziate a dirmi che sta giocando e si sta divertendo perché c'è una linea sottile che non deve essere superata e credetemi è lì lì. Perché brava si ma stupida no »