Sergio D'Ottavi, il papà contro la relazione con Greta Rossetti: «È furioso con lui»

Il papà di Sergio D'Ottavi è contro la relazione del figlio con Greta Rossetti? Francesco Saverio D'Ottavio ha sempre sostenuto il figlio durante il suo percorso all'interno della casa del Grande Fratello, con messaggi e video di supproto sui social e Facebook in particolare. Tuttavia, gli ultimi giorni sembrano essere particoalrmente turbolenti per papà e figlio. Sergio sembrerebbe aver completamente abbandonato Beatrice Luzzi e Stefano Miele dopo essere uscito dal reality show per inseguire Greta Rossetti sempre a Milano. Sembrerebbe che l'ex gf abbia anche lasciato un po' in disparte il suo lavoro ad Ostia per stare più tempo possibile con la fidanzata.

Il commento di papà Francesco Saverio ha lasciato tutti senza parole, quando ha detto la sua opinione sulla situazione.

Il commento di papà D'Ottavi

Su Facebook, il papà di Sergio D'Ottavi ha commentato alcuni video che ritraevano Stefano Miele che lamentava l'assenza dell'amico e non solo.

«Buon pomeriggio e grazie per darmi la possibilità di leggere.

L'unico che ha ragione è Stefano. Gli altri hanno tutti torto, compresi i nostralgici delle dinamiche interne che sono finite da un pezzo con il rality. Resto fan della Luzzi e non sono nel pi*ello di nessuno per poter capire che cosa accade agli altri uomini, figlio ed altri concorrenti maschi compresi», ha scritto Francesco Saverio, lamentando il comportamento del figlio che seguirebbe troppo la fidanzata Greta e si sarebbe dimenticato della famiglia a Roma.