Nina Zilli incinta di Danti, dagli indizi alle foto social: la cantante ospite di Michelle Hunziker

Nina Zilli ha annunciato di essere incinta di Danti, il suo fidanzato, anche se la rivelazione non è arrivata nel modo in cui immaginava. La coppia, infatti, ha condiviso su Instagram agli inizi di gennaio un video insieme, in cui hanno annunciato di aspettare un figlio, confermando però la notizia che era stata spoilerata in anteprima da Fabrizio Biggio a Viva Rai2. Così, Nina Zilli e Danti si sono trovati a non poter comunicare questa bellissima notizia nel modo in cui volevano e soprattutto con i tempi da loro scelti e grazie alla fuga di notizie alcune persone care alla cantante hanno saputo della gravidanza prima che lei potesse dirglielo. Nelle ultime storie su Instagram, la cantante ospite di Michelle Hunziker nel suo nuovo show, ha mostrato (anche) la sua pancia.

Un risvolto che comunque non ha stroncato il grande entusiasmo dei due futuri genitori, che si sono mostrati felici e sorridenti e hanno confermato la news sui social, non risparmiando però di bacchettare Biggio per la rivelazione in anteprima e di mandare un messaggio a tutti i paparazzi appostati sotto casa di Nina Zilli, destinati a rimanere delusi dai vestiti oversize della cantante che nascondono il pancione. Così, lo scorso 11 gennaio la coppia ha annunciato la gravidanza dell’artista, la vera e propria ciliegina sulla torta sulla loro bellissima storia d’amore.