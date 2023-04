Nina Zilli incinta, svelato il sesso del nascituro da Pio e Amedeo: il gender reveal in diretta

Nina Zilli ha svelato il sesso del figlio che aspetta con il compagno Danti, nome d'arte del rapper Daniele Lazzarin. In diretta sul palco di Felicissima Sera, lo show condotto del duo comico Pio e Amedeo, la giovane coppia ha annunciato con un gender reveal che il nascituro sarà una femminuccia e si chiamerà Anna Blue.

Pio e Amedeo hanno dato a Nina Zilli e a Danti la possibilità di organizzare un gender reveal in diretta su Canale 5 per svelare il sesso del pargolo. Hanno fatto entrare in studio, per l'occasione, un pallone gigante che doveva essere rotto dalla spilla che teneva in mano la cantante.

Sulle note del brano “Sarà lui? Sarà lei? (Baby Shower)”, ideato proprio per celebrare il momento tanto atteso, Nina Zilli è passata all'azione: la cantante ha fatto scoppiare il pallone dal quale sono fuoriusciti coriandoli e palloncini rosa che hanno svelato così il sesso del nascituro: dunque, sarà una femminuccia.

Con grande gioia, Nina Zilli e il compagno sono ora pronti ad accogliere la loro bambina che porterà il nome Anna Blue.