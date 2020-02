Pago e Serena Enardu dopo il Grande Fratello Vip 2020, eccoli con la famiglia allargata: «Noi»

Dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 2020, una cena in famiglia. Pago e Serena Enardu sono tornati insieme dopo che lei l’aveva lasciato a Temptation Island vip per poi riconquistarlo col suo ingresso nel reality condotto da Alfonso Signorini.

E’ stata Serena a condividere dal suo account Instagram uno scatto che lo vede appunto insieme a Serena e alla sua famiglia allargata, composta da Tommaso, figlio si Serena e Nicola, nato dalla passata relazione fra il cantante e l’ex stellina di “Non è la Rai” Miriana Trevisan. La foto, che ha guadagnato una valanga like e commenti entusiastici sull’amore ritrovato, è corredato dalla didascalia “Noi”.

Serena, ospite di Silvia Toffanin, ha parlato del motivo alla base del suo ingresso al GF (“Io stavo soffrendo per lui, poi ho visto delle donne che si avvicinavano e mi sono ingelosita, questo mi ha dato la spinta ad entrare”) e ha ammesso che sposerebbe il ritrovato riconquistato: “Ora è diverso, io oggi Pago lo sposerei subito per avere la certezza che è mio. Ho paura che Pago possa maturare decisioni che lo portino via da me”.

