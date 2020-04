Grande Fratello vip 2020, Fernanda Lessa finge il suicidio sui social. Follower in rivolta, lei risponde così

Fernanda Lessa nella bufera. Con la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, condotto da Alfonso Signorini e vinto da Paola Di Benedetto, l’attrice e modella Fernanda Lessa è di nuovo tornata sulla cresta dell’onda. Tanta attenzione però non le ha giovato suoi social, dove un suo video è stato aspramente criticato.

Fernanda infatti ha postato una sua ripresa in cui, in tempi di tensione per via dell’emergenza coronavirus, sembra voler insegnare la corretta respirazione: «Per non stressarvi nella quarantena – spiega - respirate profondamente». Tutto bene finché non impugna un paio di forbici che sembra scagliare contro il suo stomaco, spiegando che è il rimedio giusto allo “stress da quarantena”.

Le critiche sono piovute per un gesto poco opportuno dato il periodo che stiamo vivendo e, soprattutto perché, come hanno fatto notare diversi follower, a seguire la sue avventure social ci sono anche bambini non pronti a capire l’ironia (?) del messaggio.

Tante critiche però non sono passate inosservate e Fernanda, sempre nelle stories del suo account, ha voluto rispondere con due post. Il primo recita: “Persone nel mondo digitale: “Fernanda cattiva influenza”. Stessa persona quando accende la tv: “Gomorra, Trono di spade, Casa di carta, breaking bed, Walking Dead, Peaky blinders, horror trash in generale”, mentre nel secondo di fa riferimento alla sua personalità: “Non sono una farfalla che prima del chirurgo era un bruco, ma un’ape. Pungente, nata così, ma sa anche produrre miele”.

Ultimo aggiornamento: 17:03

