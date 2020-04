Gf Vip, Clizia Incorvaia e l'amore con Paolo Ciavarro: «Una cosa magica, connessione unica. Tra noi chimica pazzesca»

A breve sapremo chi vincerà il Grande Fratello Vip 2020. Il reality condotto da Alfonso Signorini è vicino alla finalissima ma per ora una cosa certa del programma è la nascita dell’amore fra Clizia Incorvia, eliminata dopo alcune frasi su Tommaso Buscetta e Paolo Ciavarro, ancora in gioco.

L’esperienza fra le mura della casa di cinecittà per lei è stata positiva: “Io ho vissuto la Casa come un luna-park, un parco giochi incredibile – ha confessato in un’intervista a “Coming Soon” Ma chi è nella vita normale che può dedicare tutto questo tempo al gioco e a te stesso… è sempre una grande festa lì e la vita non è sempre una grande festa. Sono stata fortunatissima perché ho scoperto delle grandi amicizie come quella con Barbara Alberti, con Rita Rusic che sento sempre, con Andrea Montovoli che ho scoperto alla fine, ma anche con Fernanda Lessa”.

Naturalmente in primo piano il sentimento per il suo Paolo. I dubbi dell’inizio sono spariti (“Io ho la mia piccola Nina quindi volevo capire bene i miei sentimenti, dove andavo, chi era lui, volevo capire a fondo perché io non posso permettermi di essere frivola o superficiale. Avendo una figlia fuori e una separazione in corso non posso permettermi una leggerezza di questo tipo. Magari una persona senza tutto questo poteva permetterselo. Quindi stavo cercando di scavare dentro il mio cuore”) e ora lo aspetta non appena finito il reality: “Paolo rappresenta un momento molto importante della mia vita.

Io avevo capito di piacere a Paolo. Lui ha aspettato i miei tempi. Per me accettare anche un invito è importante. Adesso dobbiamo viverci fuori dalla Casa e non vedo l’ora di viverlo lontano dalle telecamere, da occhi indiscreti. Non vedo l’ora di vivere una storia vera e non platonica”.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA