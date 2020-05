Grande Fratello Vip 2020, Simona Tagli accusa Antonio Zequila: «Avevi detto di avere una storia con Sharon Stone e di voler vivere con lei»

Antonio Zequila attaccato dalla sua ex Simona Tagli. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip 2020, durante la sua permanenza al reality Mediaset, nonostante non abbia poi tenuto tanto nascosta la sua vita privata, non ha mai parlato della sua lunga relazione con la showgirl.

La love story sarebbe durata sette anni e sulle pagine di “DiPiù” la Tagli ha sottolineato il suo dissenso per non essere stata neanche citata: “Durante la nostra relazione – ha scritto in una lettera alla rivista - io ero all'apice del successo e tu non eri nessuno: al Grande Fratello Vip non hai parlato di me per prenderti una rivincita”.

Alla base ci sarebbe la gelosia: “Sei sempre stato invidioso di me. E’ stato vergognoso. Hai raccontato di storie e storielline e non ti sei degnato di dire una sola parola sull'unica, grande storia d’amore della tua vita…”.

Antonio poi le avrebbe detto che la lasciava per vivere appieno la sua relazione con l’attrice hollywoodiana Sharon Stone: “Perchè non hai il coraggio di dire il motivo per cui mi hai lasciata? Mi avevi detto di avere una storia con Sharon Stone e di voler andare a vivere con lei… (…) E’ stato vergognoso…Hai raccontato di storie e storielline e non ti sei degnato di dire una sola parola sull’unica, grande storia d’amore della tua vita…”.

