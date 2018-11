Giuliano Sangiorgi papà, è nata a Roma Stella festa in casa Negramaro

È nata Stella🌟

Tantissimi auguri alla primogenita di #GiulianoSangiorgi e #IlariaMacchia ❤️ pic.twitter.com/U19sg413Q8 — FESTIVAL DI SANREMO 2019(Fan Page) (@Festival_2019) 3 novembre 2018

È nata questa mattina Stella, la figlia del cantante,, e della sua compagna, la scrittrice. Fan deiin festaA dare il lieto annuncio è l'account social Instagram del gruppo salentino. «È nata, tanti auguri dagli zii Negramari a Giuliano e Ilaria», si legge in un post su Instagram. Una bellissima notizia, dopo il dramma vissuto nelle ultime settimane dal gruppo e dai fan, col malore improvviso che aveva colpitoe che aveva lasciato col fiato sospeso tutta Italia.Oggi, a distanza di settimane, Lele Spedicato sta meglio ed è in fase di recupero. Molto probabilmente, Giuliano Sangiorgi nei prossimi giorni vorrà a tutti i costi presentare la figlia a tutti i membri del gruppo, Lele in primis.