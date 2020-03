Coronavirus: l'appello di Fiorello, Ermal Meta e Sarcina. «Niente panico, ma restate in casa». E Sangiorgi scrive una canzone

Sono giorni che ci penso... Vorrei incontrarti, ma non si può. Sono ore, lunghe ore passate solo ad aspettare che qualcuno sappia dire qualcosa che faccia sperare, che questa maledetta storia sia sul punto di finire e insieme, finalmente, noi domani torneremo a uscire...

È poco tempo. C'è solo da aspettare. Ti giuro torneremo a fare l'amore... Per ora resta casa qui con me. Per ora resta a casa. Fallo per te e per me. E per noi

Restate a casa il più possibile. Non sottovalutiamo quello che succede. Finirà bene. — Ermal Meta (@MetaErmal) March 8, 2020

Restate a casa il più possibile. Non sottovalutiamo quello che succede. Finirà bene

Ultimo aggiornamento: 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA