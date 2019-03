Giulia De Lellis dopo la rottura con Irama, su Instagram sorprende tutti: «Si è superato»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia De Lellis e Irama si sono lasciati, ma hanno entrambi dimostrato di essere rimasti in buoni rapporti. Dopo le voci sulla presunta crisi è arrivata la conferma della fine della loro relazione e sembra che la separazione sia stata raggiunta di comune accordo. Sui social però continuano a pubblicare dediche e attestati di stima. L'ultimo messaggio di affetto in ordine di tempo è quello dell'influencer all'indirizzo del cantante.La De Lellis ha pubblicato nelle stories dila copertina dell’album “Icaro” e ha aggiunto un commento lusinghiero: «Una delle mie preferite. Ottima scelta anche qui. Lui si è superato». Nel frattempo il gossip sul presunto riavvicinamento tra Giulia e l'ex impazza.I due sono stati anche paparazzati insieme dal settimanale "Chi", mentre sui social ai più attenti non sono sfuggiti i like che il deejay ha messo su due commenti che si auguravano il ritorno di fiamma. I due si sono conosciuti a Uomini e Donne e la loro storia è durata fino a quando il veronese non avrebbe tradito la ragazza romana.