Giorgia Soleri super sexy, il topless su Instagram scatena i fan: ​«C'è chi ha zoomato e chi mente»

Giorgia Soleri si sta godendo le sue vacanze estive nell'Isola di Stromboli, in Sicilia e, spesso, posta qualche contenuto social per mostrare ai suoi fan come sta trascorrendo le sue giornate.

Ultimamente, l'influencer pubblica molte foto che i suoi follower hanno definito a dir poco bollenti perché, infatti, mostra le sue curve mozzafiato. Così, è successo anche nell'ultima foto postata sul proprio profilo Instagram.

L'attivista sta uscendo dall'acqua dopo un bagno e indossa solamente le mutande del costume ed è senza reggiseno, anche se, copre i capezzoli con degli adesivi neri.

Qualcuno, quindi, ha scritto: «C'è chi ha zoomato e chi mente», «Sei semplicemente meravigliosa, una Dea» oppure ancora «Venere in rinascita».

Giorgia Soleri e i social

Giorgia Soleri, sui propri canali social, ha sempre voluto condividere messaggi positivi e pieni d'amore e di rispetto nei confronti del proprio corpo. Inoltre, attraverso Instagram, l'influencer racconta e dona supporto a chi, come lei, è affetto da qualche malattia cronica.