Gianni Morandi, il primo post dall'ospedale: «È più dura del previsto»

CESENA - Gianni Morandi sta meglio dopo l'incidente che gli ha causato gravi ustioni alle mani, ma la convalescenza sarà molto lunga. Lo ha rivelato lo stesso cantante in un post pubblicato direttamente dall'ospedale Bufalini di Cesena.

Dopo l'incidente in campagna, Gianni Morandi era stato ricoverato nel reparto grandi ustionati del Bufalini. Sui social, il cantante ha pubblicato il messaggio di incoraggiamento da parte del Bologna, la sua squadra del cuore. Il tecnico Sinisa Mihajlovic, in compagnia della squadra, ha voluto salutarlo così: «Ciao Gianni, siamo qui a Casteldebole, pronti per iniziare l'allenamento. Con i ragazzi volevamo farti gli auguri di pronta guarigione, sappiamo che stai bene e ti aspettiamo presto. Forza, Gianni!».

Negli hashtag scelti per il post, Gianni Morandi ne ha scelto uno inequivocabile: «È più dura del previsto». Il cantante se l'è vista davvero brutta e la convalescenza sarà lunga, come spiegato anche ai tanti fan: «Vorrei ringraziarvi uno a uno e scrivere di più, ma faccio molta fatica anche a tenere il telefono in mano. Un saluto a tutti».

