Gf Vip, Antonino Spinalbese e Giaele sempre più intimi: sotto le coperte scoppia l'amore libero

in da sempre il Grande Fratello Vip ha il potere di giocare il ruolo di cupido all'interno della Casa più spiata d'Italia. La convivenza forzata è un acceleratore di emozioni che in pochi riescono a controllare. E così, anche quest'anno, i flirt e le coppie non mancano. Ad accendere i riflettori, questa volta, sono stati Antonino Spinalbese e Giaele De Donà che sotto alle coperte dimostrano di essere sempre più vicini e intimi.

L'amore libero

Sembra proprio che all’interno della casa del Grande Fratello Vip stia nascendo una nuova coppia. Antonino Spinalbese, dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini ha iniziato un lento ma inesorabile avvicinamento alla bella Giaele De Donà, sposata ma che da sempre professa di vivere una relazione aperta con il marito. E nella notte pare che i due non abbiano saputo resistere alla passione.

Sotto le coperte

La loro storia sembra ripercorre i primi passi fatti da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, spesso al centro delle critiche per degli atteggiamenti hot che non sono certo sfuggiti all'occhio attento del web. E anche Antonino e Giaele non sono stati da meno. I segnali dell’avvicinamento fra i due c’erano già da ormai diverso tempo. Ma nonostante il matrimonio di Giaele e la scomoda presenza di Belen Rodriguez nella vita dell'ex hairstylist, i due non hanno alcuna intenzione di privarsi della conoscenza, anche quella sotto alle coperte. Giaele sembra essere davvero presa per il bel Antonino, che ricambia l’affetto con attenzioni, coccole e carezze. Ma probabilmente con anche qualcosa di più.

Il video

Le immagini condivise dagli account social del reality show sembrano non lasciare spazio all'immaginazione. Nella notte la passione tra i due è ufficialmente scoppiata. Antonino Spinalbese e Giaele De Donà «spariscono» sotto le coperte, ma i movimenti non lasciano dubbi. Antonino, addirittura, chiede a Giaele di fare piano, ma a cosa si stesse riferendo non è dato saperlo. La certezza è che i due non stiano vivendo una semplice amicizia e, probabilmente, Alfonso Signorini nella prossima puntata approfondirà la questione anche per capire come il marito Bradford Beck abbia reagito alle immagini di sua moglie nel letto con un altro...