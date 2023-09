Crosetto al bacio (in copertina). Ecco chi è Gaia Saponaro, splendida la moglie del ministro

Ostuni è ormai la sua seconda casa. Una scelta inizialmente dettata dal “cuore”, la città d’origine della moglie Gaia Saponaro, ma che nel tempo è divenuta anche piacere e curiosità ogni volta nell’ammirare qualcosa di nuovo delle bellezze del territorio. Ma è stato anche il bacio “rubato” in Sardegna a accendere i riflettori su Lady Crosetto, la compagna di vita e moglie del ministro della Difesa Guido Crosetto, ostunese poco più che 35enne.

La foto della "polemica"



«Girano sui social le pagine di un settimanale con foto strappate alla mia privacy. È successo ad altri e tengo per me la mia rabbia. Non posso tenerla per commenti che riguardano mia moglie. Stiamo insieme da 20 anni. Siamo sposati, con 2 figli. È molto più bella di me? Si, vero». Così su Twitter il ministro della Difesa ha commentato le foto che lo ritraggono insieme a Gaia Saponaro.

La storia d'amore

I due si sono conoscono dal 2005. E l’amore per la Puglia e per la Valle D’Itria per il ministro della Difesa Giulio Crosetto è stato trasmesso da quella che da quasi 20 anni è sempre al suo fianco. Per Gaia Saponaro prima gli studi nella Città Bianca poi il trasferimento a Roma.

Il conseguimento delle due lauree, le esperienze lontano anche dall’Italia: in mezzo il matrimonio con il Ministro Crosetto, i due figli avuti dalla coppia e quel legame indissolubile con la città d’origine: Ostuni. Perché per Gaia Saponaro Ostuni vuol dire famiglia, i ricordi d’infanzia, le estati a Villanova dove la sua famiglia materna aveva un’attività.

La palestra frequentata tra volley e ginnastica artistica. E poi il legame con amici e parenti: sempre stretto e forte, nonostante la distanza fisica ed i molteplici impegni professionali e di rappresentanza. Ma Ostuni è sempre al centro dei suoi pensieri.



Prima dell’ultimo bagno in Sardegna, pochi giorni fa la coppia con i due figli non ha voluto perdersi lo spettacolo dei festeggiamenti in onore di Sant’Oronzo. Nel cuore di piazza della Libertà si sono goduti la serata clou dei festeggiamenti. Vacanze d’estate ma non solo per Guido e Gaia Crosetto. Non ci sono, infatti, solo le sue pagine social ad immortalare ed a rendere pubblica la sua presenza nella Città Bianca. Per la coppia Ostuni vuol dire anche familiarità e quotidianità: e così non è stato raro vederlo in fila davanti, durante le scorse stagioni estive, davanti ad alcune attività commerciali tra Villanova e Camerini, oppure le lunghe passeggiate tra i vicoli del centro storico o le cene nel cuore di Piazza della Libertà.

Gli amici e la famiglia

Ci sono amici di lunga data per Gaia Saponaro che torna a salutare con piacere; così come Guido Crosetto ogni volta si ferma a parlare di politica, ma non solo con rappresentanti di lungo corso di Fratelli D’Italia nella Città Bianca.

E poi, come lui stesso ha dichiarato in una recente intervista, Crosetto è amante della tradizione gastronomica pugliese: dalla focaccia, alle frise, senza trascurare l’ “oro verde”: l’olio extravergine della piana dei millenari.

Chi conosce bene la coppia sa che il ruolo di prestigio del ministro, anche internazionale, non ha mutato la loro voglia, il desiderio, di concedersi qualche giorno di vacanza ad Ostuni. Anche solo per qualche giorno. In una dimensione più “umana”, a cui sono molto legati.