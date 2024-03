Fred De Palma: «Stavo sul divano a scommettere online tutto il giorno. Puntavo su una hit e mi giocavo tutto il guadagno»

Fred De Palma è stato uno dei protagonisti dell'ultima edizione di Sanremo. Il cantante è arrivato ultimo in classifica, ma è convinto che «il prossimo lo vinco», o almeno questo è quello che ha rivelato nell'intervista al Corriere.

Federico Palana, vero nome dell'artista, si è aperto molto nell'ultima chiacchierata, ripercorrendo la sua vita e la sua carriera, tra alti e bassi, ombre e luci. Una delle più grandi ombre che hanno a lungo oscurato la vita del rapper è sttaa la dipendenza dalle scommesse che, tuttavia non ha proprio eliminato, «Come diceva forse Vasco Rossi, non è che ho smesso, è che non ho ancora ricominciato».

Andiamo a leggere che cosa ha rivelato Fred De Palma.

Le parole di Fred De Palma

Fred De Palma, da king del reggaeton in Italia, a ultimo in classifica a Sanremo, come dice lui, le vie di mezzo non sono fatte per la sua vita.

Il rapper ha attraversato un momento molto difficile dopo aver raggiunto il successo e la stabilità economica, la dipendenza dalle scommesse online.

«Il problema è che preferisco perdere completamente o vincere in maniera assoluta, la via di mezzo non mi dà emozioni, è come morire. Io devo o vincere tutto o rovinare tutto. O primo in tutta Europa o ultimo a Sanremo, non metto neanche in conto il decimo posto. Credo che questo mio approccio “esistenziale” abbia influito sul gioco d’azzardo, perché è esattamente la trascrizione online del mio modo di vivere», ha iniziato così il lungo racconto della sua dipendenza.

Il gioco d'azzardo e le scommmesse

Come ne è uscito? «Ho riconosciuto il problema, che è il punto di partenza per uscire da una dipendenza. A un certo punto la mia vita girava su un binario solo: becco una hit e scommetto i soldi che guadagno. Era un caos che faceva bene alla mia musica, ma faceva male a me e ho capito che mi dovevo fermare. Ho seguito un percorso da uno psicologo, ho passato mesi impegnativi, la dipendenza non è solo mentale, ma è anche fisica: sudi, tremi, il pensiero ossessivo ti rincorre. Non mi piace dire che ora “ho vinto”, anche perché visto il tipo di dipendenza non è il caso. Sai che è un impulso che sarà sempre dentro di te, e sta a te riuscire a domarlo».

«La vittoria non era mai abbastanza. Non era importante quanto vincevo se sapevo che potevo vincere di più, e non era importante quanto perdevo se sapevo che potevo perdere di più. Era un circolo vizioso, mi sono reso conto che non ho mai giocato per i soldi: non ho mai vinto, non ho mai preso il bottino e sono scappato. Ho sempre giocato per il brivido di vedere se quel giorno avrei vinto o perso in maniera assoluta -. Fred De Palma giocava online e scommetteva - Perdevo i soldi sdraiato sul divano, con il cellulare in mano. O nel letto. Senza uscire di casa. Pericolosissimo, non devi neanche fare la fatica di andare al casinò».

Sulla cifra più alta preferisce non dire nulla perché «sarebbe un insulto per chi lavora», ma nelle sue canzoni canta «Sono schiavo dell’adrenalina / Sto puntando a cinquecentomila»...