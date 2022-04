Un super uovo pieno di sorprese nei locali, arriva Fred De Palma, re del raggaeton italiano, al Brahma di Civitanova

ANCONA - Un super uovo pieno di sorprese quello che il by night di casa nostra ha confezionato per il weekend pasquale. Arriva Fred De Palma, il re del raggaeton italiano domani al Brahma di Civitanova. Domenica completa la doppietta pasquale un altro special guest: Dj Ralph. Stasera al Donoma di Civitanova arriva il Viernes de Rumba. Domenica ospite Ana Mena. Ancora a Civitanova alla Serra stasera l’appuntamento si intitola “L’amour toujours”. Dopocena dance con il resident dj Fabrizio Breviglieri per il format “La Serra va a 2000” ideato da Aldo Ascani.



La cena euforica

Domani Oriano ed Alessandrino, con la cena euforica, dopocena in consolle dj Gianluca J. Domenica l’appuntamento per l’aperitivo o cena Maracanà, special guest Sylvain Armand. Mentre per Pasquetta un evento speciale dal titolo “Fai entrare il sole”: pranzo ballato con la musica dei Rumba de Mar. Al Much More di Matelica un super ospite in consolle: già protagonista anni fa del GF, arriva Tommy Vee. Ospite speciale domenica alla Baia Imperiale di Gabicce, dove arriva il guest dj Andrea Damante. Doppietta di ospiti pasquali anche nel pesarese: al Tris di Orciano special guest Jake la Furia, mentre al Colosseo di Montecchio di Pesaro in consolle Prezioso dal Deejay Time e da Radio M2O. Al Mia di Porto Recanati domani Mamacita Party. Ritorna per Pasqua anche il Mamamia di Senigallia, dove va in scena Random, una festa a caso. Al Noir di Jesi domenica di Pasqua con edizione speciale di Fuoriorario. Al Miù di Marotta stasera festa con il guest Vale Pain. Domenica evento Pasquale, con 4 ambienti musicali per tutti i gusti.

Favela chic

Stasera al Miami di Monsano Favela chic di Pasqua. Main room: reggaeton Privè: Afro con dj Fabrizio Fattori. Al Sottovento di Numana cena spettacolo con intrattenimento musicale firmato Movimenti Notturni. In consolle: Licio dj e Gianluca voice. Domenica aperitivo cena e musica latina con Latin Sound by Kasino Latino. A San Benedetto l’Harena per tutto il weekend mixa il buon cibo con la buona musica nel dopocena. Domani al Madeirinho di Civitanova pre disco, club latino, cena, spettacolo e dj. Ristorante brasiliano. L’unica churrascaria delle Marche. Ancora domani e domenica weekend di Pasqua per il Jonathan Disco Beach San Benedetto: cena spettacolo e disco dalle 20 in poi.

