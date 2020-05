Francesco Totti, la sorpresa di Ilary Balsi in ufficio sfocia in una scena di gelosia: «Ma non era vecchia la tua segretaria?»

Ilary Blsi gelosa di Francesco Totti. La conduttrice televisiva ha deciso di fare una piccola improvvisata all'ex calciatore nella sua società di consulenza e assistenza, incentrata sulla ricerca di talenti in giro per il mondo. Entrando non ha potuto non notare la segretaria ed è scattata una piccola scena di gelosia.

Ilary è andata in ufficio insieme alla figlia più piccola Isabel. Poi nota la segretaria del campione e le chiede: «Tu sei Domitilla? Ma Francesco mi aveva detto che eri una signora anziana». Tra le due c'è qualche secondo di imbarazzo, ma poi ridendo Ilary si rivolge al marito è chiede spiegazioni, Totti, mentre mostra l'ufficio alla figlia sorridente replica: «Eh infatti è vecchia».

Il siparietto ha divertito i follower della coppia che è una delle più seguite sui social. La loro genuinità e le scene di vita familiare comune li rendono sempre più simpatici e

