Noemi Bocchi incinta? Spunta il pancino sospetto sul red carpet con Francesco Totti

Francesco Totti (47 anni) e Noemi Bocchi (35 anni) hanno fatto il loro debutto sul red carpet a Roma in occasione della premier del docufilm dedicato a Marcello Lippi, "Adesso vinco io". L'ex Capitano della Roma non poteva mancare in un'occasione così importante e, mentre la Roma festeggiava la tripletta di Dybala contro il Torino, lui celebrava uno degli allenatori che ha creduto maggiormente nel suo talento e che ha portato l'Italia alla vittoria dei mondiali nel 2006 a Berlino.

Insieme all'ex calciatore c'era anche la sua dolce metà, Noemi Bocchi, la donna che gli ha riportato il sorriso durante la fine del matrimonio con Ilary Blasi. I due, infatti, hanno avuto una storia alle spalle della conduttrice Mediaset, ma da oltre un anno sono usciti allo scoperto (dopo il comunicato del divorzio), vivendosi il loro amore alla luce del sole.

I look di Totti e lady Totti catturano i flash, ma soprattutto l'attenzione di chi ha notato un particolare molto sospetto nell'outfit griffato della bionda.

L'outfit di Noemi Bocchi

Un look molto semplice, forse fin troppo, per Noemi Bocchi che alla prima del docufilm su Marcello Lippi ha optato per un pantalone a vita alta, elegante e largo, un top in rete strass ricamato di Prada da oltre 2600 euro, un cappotto nero a coprirla dal freddo della sera romana di fine febbraio e una borsetta griffata, probabilmente Chanel da quasi 4mila euro.

La Bocchi è sempre stata amante della moda e il suo fisico molto asciutto le ha sempre permesso di sfoggiare outfit aderenti e provocanti senza risultare volgare.

Il pantalone nero largo a vita alta, a coprirle la pancia, infatti, non è molto nel suo stile sempre elegante e ricercato. In molti hanno notato un pancino un po' "sospetto".

Noemi Bocchi incinta?

La domanda che sta rimbalzando alla mente per tutti in questo momento è quella: «Noemi Bocchi è incinta?». Nelle foto sul red carpet sembra affiorare un pancino decisamente sospetto.

Francesco Totti non ha mai nascosto la volontà di avere altri figli, ma d'altro canto, Noemi potrebbe anche aver optato per un look casual visto che l'evento non era di gala. Il cappotto indossato potrebbe essere stato indossato per coprirsi dal freddo e non per nascondere altro, ma i fan del Capitano sognano di poter festeggiare l'arrivo di un altro piccolo romanista in casa Totti.