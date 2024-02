Chiara Ferragni vita da single, serie tv e cene con gli amici: «La felicità in una foto»

Dopo la separazione con Fedez, Chiara Ferragni ha fatto il suo ingresso nella sua "single era", anche se non ancora annunciata a tutti. L'intervista da Fabio Fazio a Che tempo che fa, programmata per domenica 3 marzo è una delle più attese perché è la prima apparizione in tv (da sempre un po' snobbata dall'imprenditrice digitale), dal pandoro gate e in molti si aspettano dichiarazioni inedite, proprio come il divorzio dal marito Fedez che non appare più in casa loro a Milano.

Con Fedez fuori dai giochi e di casa, Chiara Ferragni trascorre il suo tempo con gli amici di sempre e la sua famiglia.

Le serate di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sta trascorrendo molto tempo in compagnia di amici e parenti che possano risollevarla da un «momento doloroso», come lei stessa lo ha definito durante l'intercettazione di Pomeriggio 5, fuori dallo studio della sua psicologa.

Provata e sofferente in tv, felice e amata sui social perché si sa, Instagram non mostra sempre la verità e dietro quei sorrisi tirati e le storie sulle numerose cene con gli amici si potrebbe nascondere molta tristezza.

La storia con la foto di un piatto di pasta al sugo e la scritta «la felicità in una foto» è forse l'inizio dell'apprezzamento delle piccole cose.

Intanto Chiara è circondata e supportata dai suoi amici e trascorre la sua nuova vita tra uscite, figli e serie tv nella sua sala cinema personale, mentre di Fedez non ci sono ancora notizie.